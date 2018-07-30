Дубли Филлипова и Хлебаса помогли "Десне" получить разгромную победу в УПЛ

Дебют встречи не задался хозяевам. На 3 минуте они оставили одинокого Дмитрия Хлебаса в собственной штрафной зоне, за что и поплатились. Нападающий забил второй гол в середине тайма. Он получил передачу с левой бровки от Филлипова, нанес удар после которого мяч от двух стоек заскочил в сетку — 2:0.

Во втором тайме другой представитель “Десны” Александр Филлипов оформил дубль в ворота приазовцев. Нападающий в двух моментах продемонстрировал технику обыгрывания соперника и дважды огорчил голкипера Худжамова.

Между голами Филлипова гол-престижа за “Мариуполь” забил Вакула — 4:1.

Таким образом, “Десна” набрала первые очки сезона (3), а мариупольцы остались без набранных пунктов.

Напомним, что “Мариуполь” ранее проводил первую игру в квалификации Лиги Европы.