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Дубль Супряги приніс "Дніпро-1" третій виграш в сезоні

Дубль Супряги приніс "Дніпро-1" третій виграш в сезоні

Київ • УНН

 • 9683 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Восьмий тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги розпочався домашньою перемогою "Дніпра-1" над львівськими "Карпатами", передає УНН.

На 28 хвилині зустрічі протягом атаки "Дніпро-1" м'яч відлетів до Супряги, і форвард завдав точного удару під поперечину. На 71 хвилині право на пробиття отримав "Дніпро-1". Супряга розвів воротаря та м'яч по різним сторонам воріт та встановив остаточні цифри на табло – 2:0.

За підсумками матчі "Дніпро-1" наразі піднявся на 5 рядок чемпіонату із 11 очками. "Карпати" з 8 пунктами йдуть 9-ми.

Додамо, що Супряга із 3 голами в сезоні поділяє 6-7 місця в гонці бомбардирів чемпіонату.

Українські Національні Новини

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