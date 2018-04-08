Дубль новачка Гладкого приніс "Чорноморцю" перемогу над "Олімпіком"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Одеська арена “Чорноморець” приймала поєдинок однойменного клубу проти колективу донецького “Олімпіка” в Групі вильоту 26-го туру УПЛ, передає УНН.
Новачок “моряків” екс-форвард збірної України Олександр Гладкий став головною дійовою особою зустрічі. У першій частині форвард двічі успішно спрацював у замикання пасів від Татаркова. Між взяттями воріт Гладкого відбувся гол Івана Сондея зі складу “Олімпіку”. Однак крапку у грі в заключній 10-хвилинці поставив Іван Матяж — 3:1.
Дана звитяга допомогла одеситам наздогнати “Сталь” — команди посідають останні місця з 22 набраними очками. “Олімпік” з 32 на вершині Групи вильоту.
Варто зазначити, що в іншому протистоянні другої шістки “Олександрія” святкувала позитивний результат 2:0 у баталії з “Сталлю”.