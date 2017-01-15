Дубль М.Алонсо допоміг "Челсі" розгромити "Лестер"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. “Челсі” вдруге за сезон крупно переграв чинного чемпіона Англії “Лестер”. Зустріч відбулася в рамках 21 туру на “Кінг Пауер Арені”, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди з Лондона.
Першу гольову атаку у зустрічі на 6-й хвилині почав Аспілікуета, який виконав навіс в штрафну. М’яч пролетів повз Азара, а на лінії воротарського по ньому ледь в падінні не пробив Педро. Проте, снаряд відскочив назад на ногу бельгійця, який викотив його під удар абсолютно вільному захиснику Маркосу Алонсо в район лівого кута воротарського. Іспанець по ідеально точної дузі сильно закрутив “сферу” під дальню штангу без шансів для Шмайхеля.
Незабаром після перерви перевага “синіх” подвоюїлася, причому дубль оформив М.Алонсо. Після подачі з правого флангу м’яч від гравців “Лестера” відлетів на лінію штрафної, де іспанський захисник лондонців спритно приборкав його і наступним дотиком відправив в сторону воріт — 2:0.
На 71-й хвилині Педро, якому адресував м’яч Канте, з лінії штрафного прокинув м’яч п’ятою на Вілліана. Бразилець від лицьової м’яко перекинув м’яч через воротаря Шмайхеля, котрий вийшов на перехоплення. Далі Педро доправив снаряд до сітки — 3:0.
Примітно, що у першому колі АПЛ “Лестер” також програв “Челсі” 0:3.
Варто відзначити, що “Челсі” має 52 пункти і на 7 очок обганяє в турнірній таблиці “Тотенхем”, який у даному турі розгромив “Вест Бромвіч” 4:0.