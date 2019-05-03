Дубль Лякасетта привів "Арсенал" до перемоги над "Валенсією" у півфіналі ЛЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У Лондоні пройшов один із півфіналів Ліги Європи УЄФА за підсумком якого господарі футболісти “Арсеналу” здобули перемогу над “Валенсією”, повідомляє кореспондент УНН.
Почалась гра для господарів не зовсім вдало — на 11 хвилині подача з кутового на дальню штангу супроводжувалася скидкою головою Родріго вздовж воріт, де майже з воротарської лінії француз Муктар Діахабі переправив ігровий снаряд у сітку.
Впродовж восьми хвилин середини тайму Александр Лякасетт оформив дубль та докорінно змінив ситуацію на полі. Спочатку нападник відправив м’яч у порожню сітку після скидки Обамеянга, а далі вдруге засмутив кіпера Нето. Крапку у грі в компенсований час поставив Обамеянг — 3:1.
Зауважимо, що матч у відповідь пройде на “Местальї” 9-го травня.