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Дубль Лякасетта привів "Арсенал" до перемоги над "Валенсією" у півфіналі ЛЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. У Лондоні пройшов один із півфіналів Ліги Європи УЄФА за підсумком якого господарі футболісти “Арсеналу” здобули перемогу над “Валенсією”, повідомляє кореспондент УНН.

Почалась гра для господарів не зовсім вдало — на 11 хвилині подача з кутового на дальню штангу супроводжувалася скидкою головою Родріго вздовж воріт, де майже з воротарської лінії француз Муктар Діахабі переправив ігровий снаряд у сітку.

Впродовж восьми хвилин середини тайму Александр Лякасетт оформив дубль та докорінно змінив ситуацію на полі. Спочатку нападник відправив м’яч у порожню сітку після скидки Обамеянга, а далі вдруге засмутив кіпера Нето. Крапку у грі в компенсований час поставив Обамеянг — 3:1.

Зауважимо, що матч у відповідь пройде на “Местальї” 9-го травня.

Українські Національні Новини

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