Дубль Лякасетта привел "Арсенал" к победе над "Валенсией" в полуфинале ЛЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В Лондоне прошел один из полуфиналов Лиги Европы УЕФА по итогам которого хозяева футболисты “Арсенала” одержали победу над “Валенсией”, сообщает корреспондент УНН.
Началась игра для хозяев не совсем удачно — на 11 минуте подача с углового на дальнюю штангу сопровождалась скидкой головой Родриго вдоль ворот, где почти с линии вратарской француз Муктар Диахаби переправил игровой снаряд в сетку.
В течение восьми минут середине тайма Александр Лякасетт оформил дубль и коренным образом изменил ситуацию на поле. Сначала нападающий отправил мяч в пустую сетку после скидки Обамеянга, а дальше вдруг огорчил голкипера Нето. Точку в игре в компенсированное время поставил Обамеянг — 3:1.
Заметим, что ответный матч пройдет на “Месталье” 9 мая.