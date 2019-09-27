Дубілет порізався об папери, які намагається знищити
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет порізався папером, коли обговорював переведення одного з урядових проектів в електронну форму. Про це міністр повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Вчора потішне сталося. Вивчаємо з колегами черговий бізнес-процес. Обговорюємо, як його спростити і перевести в електронну форму. На столі лежить стос документів, від яких намагаємося позбутися. Я беру його - і ріжу об нього палець. Папір не здається! Папір завдає удару у відповідь!" - написав Дубілет.
Користувачі залишили влучні коментарі до цього посту: "в шредер його, щоб кожен папірець знав своє місце", "паліть її", "тепер це особисте", "запросити її та поспілкуватися з діркопробивачем за таку самодіяльність", "виробнича травма".
Нагадаємо, Дубілет заборонив закуповувати в уряд блокноти з золотим тисненням.