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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 1786 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

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Дубілет порізався об папери, які намагається знищити

Київ • УНН

 • 29938 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет порізався папером, коли обговорював переведення одного з урядових проектів в електронну форму. Про це міністр повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Дубілет порізався об папери, які намагається знищити

"Вчора потішне сталося. Вивчаємо з колегами черговий бізнес-процес. Обговорюємо, як його спростити і перевести в електронну форму. На столі лежить стос документів, від яких намагаємося позбутися. Я беру його - і ріжу об нього палець. Папір не здається! Папір завдає удару у відповідь!" - написав Дубілет.

Користувачі залишили влучні коментарі до цього посту: "в шредер його, щоб кожен папірець знав своє місце", "паліть її", "тепер це особисте", "запросити її та поспілкуватися з діркопробивачем за таку самодіяльність", "виробнича травма".

Нагадаємо, Дубілет заборонив закуповувати в уряд блокноти з золотим тисненням.

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