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Дубилет порезался об бумаги, которые пытается уничтожить

Киев • УНН

 • 29938 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет порезался бумагой, когда обсуждал перевод одного из правительственных проектов в электронную форму. Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Дубилет порезался об бумаги, которые пытается уничтожить

"Вчера забавное произошло. Изучаем с коллегами очередной бизнес-процесс. Обсуждаем, как его упростить и перевести в электронную форму. На столе лежит стопка бумажных документов, от которых пытаемся избавиться. Я беру её - и режу о нее палец. Бумага не сдается! Бумага наносит ответный удар!" - написал Дубилет.

Пользователи оставили меткие комментарии к этому посту: "в шредер его, чтобы каждая бумажка знала свое место", "палите ее", "теперь это личное", "пригласить ее и пообщаться с дыроколом за такую самодеятельность", "производственная травма".

Напомним, Дубилет запретил закупать в правительство блокноты с золотым тиснением.

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