ДТП за участю поліцейського авто сталось в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Києві, в районі площі Перемоги, сталась ДТП за участю поліцейського автомобіля, є постраждалі, повідомляє УНН з посиланням на портал dtp.kiev.ua.
Зіткнулися поліційна Toyota Prius і Hyundai Getz.
Зі слів свідків, патрульний автомобіль їхав червоний сигнал світлофора з бул. Т. Шевченка на пограбування в парк імені О.Пушкіна.
Зазначається, що спецсигнали були включені.
Hyundai їхав з вулиці Саксаганського в напрямку вулиці Дмитрівській на зелений. Водії не встигли зорієнтуватися і сталося зіткнення.
Постраждали 2 людини - поліцейський і дівчина з Hyndai.
На місці працюють патрульна поліція, швидка допомога.
Нагадаємо, у службовий автомобіль поліції врізалася вантажівка поблизу села Рокитне Костопільського району.