ДТП за участю поліцейського авто сталось в Києві

Зіткнулися поліційна Toyota Prius і Hyundai Getz.

Зі слів свідків, патрульний автомобіль їхав червоний сигнал світлофора з бул. Т. Шевченка на пограбування в парк імені О.Пушкіна.

Зазначається, що спецсигнали були включені.

Hyundai їхав з вулиці Саксаганського в напрямку вулиці Дмитрівській на зелений. Водії не встигли зорієнтуватися і сталося зіткнення.

Постраждали 2 людини - поліцейський і дівчина з Hyndai.

На місці працюють патрульна поліція, швидка допомога.

Нагадаємо, у службовий автомобіль поліції врізалася вантажівка поблизу села Рокитне Костопільського району.