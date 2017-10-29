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ДТП за участю поліцейського авто сталось в Києві

ДТП за участю поліцейського авто сталось в Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Києві, в районі площі Перемоги, сталась ДТП за участю поліцейського автомобіля, є постраждалі, повідомляє УНН з посиланням на портал dtp.kiev.ua.

Зіткнулися поліційна Toyota Prius і Hyundai Getz.

Зі слів свідків, патрульний автомобіль їхав червоний сигнал світлофора з бул. Т. Шевченка на пограбування в парк імені О.Пушкіна.

Зазначається, що спецсигнали були включені.

Hyundai їхав з вулиці Саксаганського в напрямку вулиці Дмитрівській на зелений. Водії не встигли зорієнтуватися і сталося зіткнення.

Постраждали 2 людини - поліцейський і дівчина з Hyndai.

На місці працюють патрульна поліція, швидка допомога.

Нагадаємо, у службовий автомобіль поліції врізалася вантажівка поблизу села Рокитне Костопільського району.

 

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