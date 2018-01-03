ДТП за участі нетверезих суддів: проблему обговорять на найближчому засіданні РСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Факти кермування суддів у стані алкогольного сп’яніння стануть предметом обговорення на найближчому засіданні Ради суддів України. Про це йдеться у заяві РСУ, передає УНН.
У прес-службі відзначили, що заяву підготували за наслідками дорожньо-транспортних пригод, що сталися впродовж останнього тижня за участі суддів і, які призвели до тяжких наслідків для життя і здоров'я громадян.
Так, ДТП, до вчинення якої може бути причетний суддя Васильківського міського районного суду Сергій Корнієнко, призвела до смерті людини. За фактом смертельної ДТП поліцією розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, ч. 2 застосовується, якщо ті самі діяння спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження).
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ДТП, що сталося 2 січня 2018 року на Житомирській трасі і у скоєні якого підозрюється суддя Києво-Святошинського суду Дмитро Усатов, обтяжується ще й станом алкогольного сп'яніння останнього.
"І, якщо перший випадок можна розцінювати як збіг трагічних обставин, то другий свідчить про наявність серйозної проблеми із зловживанням алкоголем суддею та управлінням автотранспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Такі дії несуть ознаки не тільки адміністративного та кримінального правопорушення, а й підривають авторитет судової влади та довіру суспільства до суддів, які чесно і з гідністю виконують свої обов'язки", - йдеться у заяві.
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У прес-службі зазначили, що зважаючи на такі випадки, на найближчому засіданні РСУ, Радою суддів України буде проведено ретельне вивчення ситуації з подальшим реагуванням відповідно до законів України.
Засідання Ради суддів України відбудеться вже 12 січня 2018 року.