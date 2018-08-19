ДТП з українцями в Польщі: водія допитали і висунули обвинувачення
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Прокуратура в Перемишлі допитала водія українського автобуса, який потрапив у ДТП в Польщі, та висунула обвинувачення. Чоловік своєї вини не визнав, передає УНН з посиланням на Польське радіо.
Як повідомила заступниця окружного прокурора Беата Стажецька-Скшипєц, 42-річного чоловіка у неділю 19 серпня допитали як підозрюваного і пред’явили йому звинувачення. Чоловік не визнав своєї вини і дав пояснення.
За її словами, підозрюваний розповів, що дорога була важкою, а він не був ознайомлений із цим маршрутом. Він переконував, що коли побачив знак з попередженням про серпантини, їхав зі швидкістю 50-60 кілометрів за годину, а знака про обмеження швидкості до 30 км/год не помітив.
Б.Стажецька-Скшипєц додала, що судовий експерт у галузі дорожнього руху визначив, що водій їхав зі швидкістю, яка значно перевищувала дозволену в цьому місці. За попередніми даними, це було 75 км/год.
Допит підозрюваного громадянина України тривав понад 4 години. У слуханні брав участь перекладач. Прокуратура клопотатиме про його арешт на три місяці.
Нагадаємо, екскурсійний автобус, що перевозив в тому числі дітей з України в Австрію, впав зі схилу в Підкарпатському воєводстві на південному сході Польщі.
Польська поліція підтвердила, що серед загиблих і поранених в результаті ДТП є українці. На місце виїхав український консул.
Водій українського автобуса був затриманий.