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ДТП з українцями в Польщі: двоє госпіталізованих перебувають у важкому стані

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. У лікарнях залишається 24 особи, що постраждали унаслідок ДТП автобуса “Познань-Херсон”, що сталася на території Польщі. Двоє з них – у важкому стані. Про це повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський, передає УНН з посиланням на пресслужбу МВС України.

Так, міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський поінформував про стан госпіталізованих і запевнив, що поліція спільно з прокуратурою ведуть постійну роботу над розслідуванням і встановленням остаточних причин ДТП.

Цитата:

"За його словами, 24 із 57 громадян України, які постраждали внаслідок суботньої дорожньо-транспортної пригоди українського рейсового автобуса поблизу м. Радимно Підкарпатського воєводства, досі перебувають у медзакладах. Двоє з них – у важкому стані, хоча їхньому життю нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що своєю чергою Арсен Аваков подякував польському колезі за допомогу, надану нашим постраждалим громадянам. Міністр внутрішніх справ України високо оцінив фаховість розслідування причин аварії та оперативність відпрацювання ситуації, коли до порятунку людей були задіяні великі сили польських рятувальних служб.

Що було раніше

Раніше повідомлялося, що станом на 9 березня у Польщі ідентифікували чотирьох з п’яти загиблих громадян, які потрапили у ДТП з автобусом поблизу міста Кашице у ніч на 6 березня. Водночас, одного нашого громадянина сьогодні виписують з лікарні

Контекст

Вранці у суботу, 6 березня, стало відомо, що у Польщі рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. Загинули 5 людей.
За попередньою версією поліції, вказали у МЗС, водій не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб злетів у кювет та перекинувся.

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