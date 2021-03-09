ДТП с украинцами в Польше: двое госпитализированных находятся в тяжелом состоянии
Киев • УНН
КИӤВ. 9 марта. УНН. В больницах остается 24 человека, пострадавших в результате ДТП автобуса "Познань-Херсон", произошедшего на территории Польши. Двое из них - в тяжелом состоянии. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
Так, министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский сообщил о состоянии госпитализированных и заверил, что полиция совместно с прокуратурой ведут постоянную работу по расследованию и установлению окончательных причин ДТП.
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"По его словам, 24 из 57 граждан Украины, которые пострадали в результате субботнего ДТП украинского рейсового автобуса вблизи г. Радымно Подкарпатского воеводства, до сих пор находятся в медучреждениях. Двое из них - в тяжелом состоянии, хотя их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в свою очередь Арсен Аваков поблагодарил польского коллегу за помощь, оказанную нашим пострадавшим гражданам. Министр внутренних дел Украины высоко оценил профессионализм расследования причин аварии и оперативность отработки ситуации, когда для спасения людей были задействованы большие силы польских спасательных служб.
Что было раньше
Ранее сообщалось, что по состоянию на 9 марта в Польше идентифицировали четырех из пяти погибших граждан, попавших в ДТП с автобусом вблизи города Кашице в ночь на 6 марта. В то же время, одного нашего гражданина сегодня выписывают из больницы
Контекст
Утром в субботу, 6 марта, стало известно, что в Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. Погибли 5 человек.
По предварительной версии полиции, указали в МИД, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось.