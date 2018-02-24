ДТП у столиці: автомобіль зіткнувся з огорожею швидкісного трамваю
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. На київській вулиці Героїв Космосу водій Chevrolet зіткнувся з огорожею швидкісного трамваю. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Киев Оперативный”.
“Щось не розрахував і пізно почав гальмувати. Близько 40 метрів гальмівного шляху і автомобіль зупиняється прямо в відбійнику. Лобове скло головою пробиває пасажир Chevrolet. Він був госпіталізований”, — зазначається у повідомленні.
На місці працює слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією водій легковика знаходиться у стані алкогольного сп’яніння.
Як повідомляв УНН, на вулиці Великій Кільцевій, в напрямку житлового масиву Теремки, водій легковика Daewoo збив насмерть пішохода, котрий перебігав дорогу у не встановленому місці.