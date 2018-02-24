ДТП в столице: автомобиль столкнулся с ограждением скоростного трамвая
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. На киевской улице Героев Космоса водитель Chevrolet столкнулся с ограждением скоростного трамвая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Киев Оперативный”.
“Что-то не рассчитал и поздно начал тормозить. Около 40 метров тормозного пути и автомобиль останавливается прямо в отбойнике. Лобовое стекло головой пробивает пассажир Chevrolet. Он был госпитализирован”, — отмечается в сообщении.
На месте работает следственно-оперативная группа. По предварительной информации водитель легкового автомобиля находится в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщал УНН, на улице Большой Окружной, в направлении жилого массива Теремки, водитель легкового автомобиля Daewoo сбил насмерть пешехода, который перебегал дорогу в неустановленном месте.