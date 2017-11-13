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ДТП у Харкові: стало відомо, коли суд розгляне апеляцію Дронова

ДТП у Харкові: стало відомо, коли суд розгляне апеляцію Дронова

Київ • УНН

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ХАРКІВ-КИЇВ. 13 листопада. УНН. Апеляційний суд Харківської області розгляне скаргу учасника смертельної ДТП на Сумській Геннадія Дронова на рішення тримати його під вартою. Про це УНН повідомили у прес-службі Апеляційного суду Харківської області.

Розгляд апеляції, поданої на ухвалу слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 8 листопада 2017 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного Геннадія Дронова, призначено на 16 листопада 2017 року о 16:30 (зал судових засідань №14).

Нагадаємо, 18 жовтня на вулиці Сумській у Харкові сталалася ДТП, внаслідок якої-небудь місці загинуло 5 людей, ще одна дівчина від отриманих травм померла в лікарні.

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Слідчими органами відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Водіїв обох транспортних засобів, що стали учасниками ДТП, суд взяв під варту до 19 грудня.

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Нагадаємо, аварія на вул. Сумській сталася близько 20:45 18 жовтня. За інформацією Національної поліції України, автомобіль в’їхав у групу людей, що стояли на тротуарі в очікуванні зеленого світла світлофора. 5 людей загинули на місці, 26 жовтня в Харківській міській лікарні швидкої та невідкладної допомоги, не приходячи до тями, померла ще одна постраждала.

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