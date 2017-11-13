ДТП в Харькове: стало известно, когда суд рассмотрит апелляцию Дронова

Рассмотрение апелляции, поданной на решение следственного судьи Киевского районного суда города Харькова от 8 ноября 2017 о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Геннадия Дронова, назначено на 16 ноября 2017 в 16:30 (зал судебных заседаний №14).

Напомним, 18 октября на улице Сумской в ​​Харькове сталалася ДТП, в результате какой-либо месте погибли 5 человек, еще одна девушка от полученных травм скончалась в больнице.

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Следственными органами открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Водителей обоих транспортных средств, ставших участниками ДТП, суд заключил под стражу до 19 декабря.

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Напомним, авария на ул. Сумской произошла около 20:45 18 октября. По информации Национальной полиции Украины, автомобиль въехал в группу людей, стоявших на тротуаре в ожидании зеленого света светофора. 5 человек погибли на месте, 26 октября в Харьковской городской больнице скорой и неотложной помощи, не приходя в сознание, скончалась еще одна пострадавшая.