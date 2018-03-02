ДТП на Житомирській трасі: автобус перегородив дорогу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Дорожньо-транспортна пригода з постраждалими сталася на Житомирській трасі, під час якої автобус перегородив дорогу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані спільноти "Київ оперативний" у Facebook.
Як зазначається, ДТП сталася на 17 км траси Київ-Чоп.
"Автобус, здійснюючи розворот, не пропустив маршрутне таксі. Постраждало двоє людей. Величезна пробка в бік Києва", - повідомили у спільноті.
Нагадаємо, у Дніпрі посеред дороги провалився асфальт.