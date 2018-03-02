ДТП на Житомирской трассе: автобус перегородил дорогу

Как отмечается, ДТП произошло на 17 км трассы Киев-Чоп.

"Автобус, осуществляя разворот, не пропустил маршрутное такси. Пострадало два человека. Огромная пробка в сторону Киева", - сообщили в сообществе.

Напомним, в Днепре посреди дороги провалился асфальт.