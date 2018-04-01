ДТП на Закарпатті: один загиблий і п'ятеро госпіталізовані
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 1 квітня. УНН. Учора, 31 березня, поблизу села Бедевля Тячівського району сталася ДТП, внаслідок якої загинула місцева мешканка, ще п'ятеро осіб, серед яких діти, опинилися у лікарні. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Закарпатської області.
“Прибувши на місце пригоди, слідчо-оперативна група встановила, що на автодорозі сполученням Мукачево-Рогатин-Львів зіткнулися автомобілі марок „Hоndа Аccоrd“ та „BМW“ (обидва авто на іноземній реєстрації). Винуватцем ДТП став водій „Hоndа Аccоrd“, 27-річний житель села Нересниця Тячівського району. Рухаючись в напрямку Тячева, він розпочав обгін іншого авто, не переконавшись в безпечності даного маневру, як наслідок, зіткнувся лоб у лоб із зустрічним автомобілем марки „BМW“, яким керував 31-річний житель Тересви. Внаслідок ДТП від отриманих травм померла в реанімації Тячівської лікарні 51-річна пасажирка „BМW“. Госпіталізовано також обох водіїв і ще трьох пасажирів обох авто — дітей віком 3 і 16 років”, — повідомляють у поліції.
За фактом смертельної ДТП поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). У водіїв взято аналіз крові на визначення вмісту алкоголю.
Кримінальне провадження розслідує спеціалізований відділ слідчого управління ГУНП в Закарпатській області.
Як раніше повідомляв УНН, на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Ратівці Ужгородського району сталася ДТП, внаслідок якої загинуло двоє осіб.