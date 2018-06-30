ДТП на Київщині: легковик розірвало навпіл
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. На трасі Київ-Чернігів у районі села Скибин на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої зіткнулися легковий автомобіль Volkswagen та великогабаритна вантажівка. Фотографію ДТП оприлюднив Сергій Антоненко у соцмережі Facebook, передає УНН.
На фото видно, що легковик розірвало навпіл.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Львівщині у потрійне ДТП потрапив посол Швейцарії
У прес-службі ГУ НП у Київській області УНН повідомили, що даних про постраждалих у ДТП у районі Скибина немає.
"Інформації про потерпілих немає, на місці працює патрульна поліція міста Києва", - зазначили у прес-службі поліції.
Нагадаємо, на автотрасі Харків-Сімферополь сталося зіткнення двох вантажівок.