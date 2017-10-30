ДСНС попередила про погіршення погодних умов в Україні

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. В Україні в понеділок очікуються пориви вітру, а в західній частині – сильні опади. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.

У понеділок 30 жовтня в Україні пориви вітру 17-22 м/с, у західних, південних областях та Приазов'ї місцями 25-30 м/с.

Окрім, того, починаючи із західних областей, з переходом у мокрий сніг, місцями хуртовини, у західній частині можливе утворення снігового покриву, зниження температури вночі та вдень до 1-6 градусів тепла.

У Київській області в понеділок посилення вітру 17-22 м/с, вночі пориви 25 м/с. Часом дощ з переходом у мокрий сніг, зниження температури вночі та вдень до 1-6 градусів тепла.

У зв'язку з очiкуваними сильними опадами в Карпатах існує загроза утворення селей.

Як повідомляв УНН, через негоду на вихідних без електропостачання залишилися 389 населених пунктів в 10 областях України.

Українські Національні Новини

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