ДСНС: до розчищення автодоріг в Україні залучено 1541 одиниці техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Станом на 13:00 10 січня для забезпечення проїзду транспорту та розчистки автодоріг на території України залучено 1 541 одиниця техніки та 2 713 чоловік. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Facebook, передає УНН.
“Станом на 13:00 10 січня 2017 року для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України залучено 1 541 одиниця техніки та 2 713 чоловік з яких від Укравтодору залучено 1 518 одиниць техніки та 2 622 чоловік, від ДСНС 23 одиниці техніки та 91 чоловік особового складу. Підрозділами ДСНС з 4 січня вивільнено із снігових заметів 1 844 автомобіль, в яких перебувало 4 556 осіб”,- йдеться в повідомленні.
Водночас, у відомстві повідомили, що на дорогах державного, регіонального значення, заторів не зафіксовано. Звернення громадян, які отримали обмороження в заторах, не зафіксовано.
При цьому, станом на 13:00 на дорогах діють наступні обмеження:
Одеська область:з 8 січня на автодорогах загального користування залишається обмеженим рух усіх транспортних засобів, а саме: Одеса-Рені та Одеса-Кучурган. Обмежено рух для великовагового автотранспорту на автошляху: Кіровоград-Платонове.
Миколаївська область: відновлено проїзд на дорозі місцевого значення до с. Ульянівка Братського району. За інформацією Мінінфраструктури залізничні вокзали та аеропорти працюють в звичайному режимі.
Досі залишаються знеструмленим 4 населених пункти у 2 областях, а саме: Львівській — 3 н.п. та Одеській — 1 н.п. До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.