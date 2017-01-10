ГосЧС: для расчистки автодорог в Украине привлечена 1541 единица техники
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. По состоянию на 13:00 10 января для обеспечения проезда транспорта и расчистки автодорог на территории Украины привлекли 1541 единицу техники и 2713 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины в Facebook, передает УНН.
“По состоянию на 13:00 10 января 2017 года для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлекли 1541 единицу техники и 2713 человек, из которых от Укравтодора привлечено 1518 единиц техники и 2622 человек, от ГосЧС 23 единицы техники и 91 человек личного состава. Подразделениями ГосЧС с 4 января освобождены из снежных заносов 1844 автомобиля, в которых находились 4556 человек”,- говорится в сообщении.
В то же время, в ведомстве сообщили, что на дорогах государственного, регионального значения, пробок не зафиксировано. Обращений граждан, которые получили обморожения в пробках, не зафиксировано.
При этом, по состоянию на 13:00 на дорогах действуют следующие ограничения:
Одесская область: с 8 января на автодорогах общего пользования остается ограниченным движение всех транспортных средств, а именно: Одесса-Рени и Одесса-Кучурган. Ограничено движение для тяжеловесного автотранспорта на автодороге: Кировоград-Платоново.
Николаевская область: восстановлен проезд по дороге местного значения до с. Ульяновка Братского района. По информации Мининфраструктуры железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.
До сих пор остаются обесточенными 4 населенных пункта в 2 областях, а именно: во Львовской — 3 н.п. и Одесской — 1 н.п. К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.