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ДСНС: через ускладнення погодних умов знеструмлено 192 населених пункти

Київ • УНН

 • 9364 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Через пориви вітру на території України без електропостачання залишилося 192 населених пункти. Про це повідомляє УНН з посиланням на довідку ДСНС.

“Внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 192 населені пункти у 8 областях, а саме: Київська — 112, Житомирська — 34, Волинська — 15, Кіровоградська — 12, Черкаська — 12, Миколаївська — 5, Дніпропетровська — 1 та Луганська — 1”, — вказано у повідомленні відомства.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Як повідомляв УНН, за останню добу підрозділи ДСНС здійснили 1 132 виїзди на виклики для ліквідації небезпечних ситуацій.

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