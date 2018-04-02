ДСНС: через ускладнення погодних умов знеструмлено 192 населених пункти

“Внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 192 населені пункти у 8 областях, а саме: Київська — 112, Житомирська — 34, Волинська — 15, Кіровоградська — 12, Черкаська — 12, Миколаївська — 5, Дніпропетровська — 1 та Луганська — 1”, — вказано у повідомленні відомства.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Як повідомляв УНН, за останню добу підрозділи ДСНС здійснили 1 132 виїзди на виклики для ліквідації небезпечних ситуацій.