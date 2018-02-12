Другу чорну скриньку знайшли на місці катастрофи Ан-148
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. У Раменському районі Підмосков'я знайшли другу чорну скриньку літака Ан-148, який розбився у неділю. Про це повідомив представник оперативного штабу на місці події, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
За словами представника штабу, бортовий самописець перебуває в “задовільному стані”.
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Відзначається, що пошуково-рятувальна операція завершилася вночі. Зараз район аварії обстежують дев’ять безпілотників. Ще кілька днів на місці працюватимуть слідчі і експерти.
Нагадаємо, літак Ан-148 рейсом “Москва — Орськ” розбився 11 лютого через кілька хвилин після зльоту з аеропорту “Домодєдово”. Загинули всі, хто перебував на борту, — 65 пасажирів і шість членів екіпажу.