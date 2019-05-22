Другий законопроект Президента не зареєстрували у ВР через порушення
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Другий законопроект поданий на розгляд ВР Президентом України досі не зареєстрований у Верховній Раді, про це під час позачергового засідання заявив спікер ВР Андрій Парубій, передає УНН.
“Перший законопроект був поданий дві години тому. Другий об 11.45. Але він не зареєстрований, адже був поданий з грубим порушенням регламенту. Там пропонувалося змінити і публічні закупівлі і виборче законодавство”, — пояснив Парубій.
За його словами, наразі працівники Апарату та представник Президента намагаються виправити ситуацію.
Очікується, що він буде зареєстрований найближчим часом.
Відповідно до порядку денного, опублікованого на сайті Верховної Ради, внесено президентський законопроект про внесення змін до Закону України “Про вибори народних депутатів України”.
Доповідачем з цього пункту порядку денного призначено голову Комітету з питань правової політики та правосуддя Руслана Князевича.
Наступним пунктом значиться президентський законопроект про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі”. Доповідачем значиться голова Комітету з питань економічної політики Андрій Іванчук.
Законопроект вже опублікований на сайті Парламенту.