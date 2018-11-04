Другий тур місцевих виборів проходить у Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Сьогодні у Польщі відбувається другий тур виборів до органів місцевого самоврядування. Про це УНН повідомляє з посиланням на Польське радіо.
Жителі 649 районів та міст обирають голів громад, мерів та президентів великих міст. Вибори відбуваються у тих місцях, де у першому турі - два тижні тому - жоден із кандидатів не отримав більше половини дійсних голосів. Довибори, зокрема, відбуваються у Кракові, Гданську, Кельце, Ольштині та Щеціні.
За даними польської державної виборчої комісії, випадки, про які повідомила поліція в середині дня, не мають значного впливу на виборчий процес.
Суддя Вєслав Блусь з ДВК сказав, що порядок під час голосування пильнують 13 тисяч поліцейських та 104 службові собаки.
Нагадаємо, партія Качинського лідирувала на місцевих виборах у Польщі.