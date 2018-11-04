Второй тур местных выборов проходит в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Сегодня в Польше проходит второй тур выборов в органы местного самоуправления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Польское радио.
Жители 649 районов и городов избирают председателей общин, мэров и президентов крупных городов. Выборы проходят в тех местах, где в первом туре - две недели назад - ни один из кандидатов не получил более половины действительных голосов. Довыборы, в частности, происходят в Кракове, Гданьске, Кельце, Ольштыне и Щецине.
По данным польской государственной избирательной комиссии, случаи, о которых сообщила полиция в середине дня, не имеют значительного влияния на избирательный процесс.
Судья Веслав Блусь с ГИК сказал, что за порядком во время голосования следят 13 тысяч полицейских и 104 служебные собаки.
Напомним, партия Качиньского лидировала на местных выборах в Польше.