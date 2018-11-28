Другий іспанський клуб пробився до плей-оф Ліги чемпіонів

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Мадридський “Атлетіко” на стадіоні “Ванда Метрополітано” приймало французький “Монако” у зустрічі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, передає кореспондент УНН.

Активний старт “матрацників” позначився на підсумковому результаті. На 2 хвилині відзначився Коке з передачі Грізманна.

Згодом Лемар міг подвоїти цифри, але його постріл зі штрафної прийшовся у штангу. Другий м’яч у сітці гостей побував в середині тайму. Корреа у штрафній посадив на п’яту точку оборонця і віддав на Грізманна. Француз зовнішньою частиною стопи відправив ігровий снаряд у ціль.

У заключні 10 хвилин баталії чорногорець Савіч отримав вилучення, залишивши “Атлетіко” у меншості, але форвард “монегасків” Фалькао не зумів забити 11-метровий стандарт — 2:0 за мадридцями.

Відзначимо, що “Атлетіко” набрав 12 балів та забезпечив собі путівку до наступного раунду. “Монако” залишився на дні з 1 балом.

Додамо також, раніше перехід в 1/8 фіналу ЛЧ гарантував інший мадридський колектив — “Реал”.

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