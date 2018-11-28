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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 93477 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 105085 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137781 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132976 просмотра

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7 марта, 08:52 • 165533 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117966 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145355 просмотра

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Второй испанский клуб пробился в плей-офф Лиги чемпионов

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Мадридский “Атлетико” на стадионе “Ванда Метрополитано” принимало французский “Монако” во встрече 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, передает корреспондент УНН.

Активный старт “матрасников” сказался на итоговом результате. На 2 минуте отличился Коке по передаче Гризманн.

Впоследствии Лемар мог удвоить цифры, но его выстрел со штрафного пришелся в штангу. Второй мяч в сетке гостей побывал в середине тайма. Корреа в штрафной посадил на пятую точку защитника и отдал на Гризманн. Француз внешней частью стопы отправил игровой снаряд в цель.

В заключительные 10 минут баталии черногорец Савич получил удаление, оставив “Атлетико” в меньшинстве, но форвард “монегасков” Фалькао не сумевший забить 11-метровый стандарт — 2:0 по мадридцами.

Отметим, что “Атлетико” набрал 12 баллов и обеспечил себе путевку в следующий раунд. “Монако” остался на дне с 1 баллом.

Добавим также, ранее переход в 1/8 финала ЛЧ гарантировал другой мадридский коллектив — “Реал”.

Украинские Национальные Новости

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