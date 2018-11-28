Второй испанский клуб пробился в плей-офф Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Мадридский “Атлетико” на стадионе “Ванда Метрополитано” принимало французский “Монако” во встрече 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, передает корреспондент УНН.
Активный старт “матрасников” сказался на итоговом результате. На 2 минуте отличился Коке по передаче Гризманн.
Впоследствии Лемар мог удвоить цифры, но его выстрел со штрафного пришелся в штангу. Второй мяч в сетке гостей побывал в середине тайма. Корреа в штрафной посадил на пятую точку защитника и отдал на Гризманн. Француз внешней частью стопы отправил игровой снаряд в цель.
В заключительные 10 минут баталии черногорец Савич получил удаление, оставив “Атлетико” в меньшинстве, но форвард “монегасков” Фалькао не сумевший забить 11-метровый стандарт — 2:0 по мадридцами.
Отметим, что “Атлетико” набрал 12 баллов и обеспечил себе путевку в следующий раунд. “Монако” остался на дне с 1 баллом.
Добавим также, ранее переход в 1/8 финала ЛЧ гарантировал другой мадридский коллектив — “Реал”.