Другий гепард, привезений з Африки в Індію, помер

ukru
10:29 • 100559 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 104621 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 109807 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 157147 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 331682 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 427186 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 333720 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 354298 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 311759 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 224834 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2.2 м/с
76 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 104939 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 111445 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 117815 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 81964 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 63128 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 100649 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 157268 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 445718 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 584749 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 613507 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 41579 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 81964 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 117815 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 222322 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 427228 перегляди
Актуальне
Другий гепард, привезений з Африки в Індію, помер

Другий гепард, привезений з Африки в Індію, помер

Київ • УНН

 • 147674 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Гепард, привезений з Південної Африки до Індії, помер. Це вже друга смерть подібної тварини, яка сталась протягом місяця в країні, повідомили чиновники з охорони дикої природи, передає УНН з посиланням на France24.

Деталі

Наразі до Індії привезли 12 гепардів з Південної Африки та вісім з Намібії. Завезення гепардів у країну почалось після того, як у 2020 році верховний суд постановив, що цей вид має бути реінтродукований.

Самцю гепарда, на ім'я Удай стало зле у вольєрі в національному парку Куно, йому почали колоти транквілізатори для лікування, але пізніше того ж дня він помер. Про це повідомив у неділю представник лісової охорони Джей С. Чаухан.

Станом на зараз проводяться аналізи, щоб визначити причину смерті гепарда.

У березні від хвороби нирок помер намібійський гепард, на ім'я Саша. Влада заявила, що не була поінформована про хворобу до того, як намібійську групу леопардів привезли до Індії.

Доповнення

Реінтродукція гепардів є важливим проєктом для прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді. Програма має на меті привезти до країни близько 100 гепардів протягом наступного десятиліття.

Вважається, що останній азійський гепард, який жив на субконтиненті, був впольований у 1947 році індійським принцом, а в 1952 році вид був офіційно оголошений вимерлим у регіоні.

Реінтродукція гепардів в Індії - це перше міжконтинентальне переселення найшвидшої наземної тварини планети.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$73.00
Bitcoin
$82,193.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$39.94
Золото
$3,151.51
Ethereum
$1,813.25