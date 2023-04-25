Другий гепард, привезений з Африки в Індію, помер
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Гепард, привезений з Південної Африки до Індії, помер. Це вже друга смерть подібної тварини, яка сталась протягом місяця в країні, повідомили чиновники з охорони дикої природи, передає УНН з посиланням на France24.
Деталі
Наразі до Індії привезли 12 гепардів з Південної Африки та вісім з Намібії. Завезення гепардів у країну почалось після того, як у 2020 році верховний суд постановив, що цей вид має бути реінтродукований.
Самцю гепарда, на ім'я Удай стало зле у вольєрі в національному парку Куно, йому почали колоти транквілізатори для лікування, але пізніше того ж дня він помер. Про це повідомив у неділю представник лісової охорони Джей С. Чаухан.
Станом на зараз проводяться аналізи, щоб визначити причину смерті гепарда.
У березні від хвороби нирок помер намібійський гепард, на ім'я Саша. Влада заявила, що не була поінформована про хворобу до того, як намібійську групу леопардів привезли до Індії.
Доповнення
Реінтродукція гепардів є важливим проєктом для прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді. Програма має на меті привезти до країни близько 100 гепардів протягом наступного десятиліття.
Вважається, що останній азійський гепард, який жив на субконтиненті, був впольований у 1947 році індійським принцом, а в 1952 році вид був офіційно оголошений вимерлим у регіоні.
Реінтродукція гепардів в Індії - це перше міжконтинентальне переселення найшвидшої наземної тварини планети.