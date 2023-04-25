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Второй гепард, привезенный из Африки в Индию, умер

Второй гепард, привезенный из Африки в Индию, умер

Киев • УНН

 • 147671 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Гепард, привезенный из Южной Африки в Индию, умер. Это уже вторая смерть подобного животного, которая произошла в течение месяца в стране, сообщили чиновники по охране дикой природы, передает УНН со ссылкой на France24.

Детали

Сейчас в Индию привезли 12 гепардов из Южной Африки и восемь из Намибии. Завоз гепардов в страну начался тогда, когда в 2020 году верховный суд постановил, что этот вид должен быть реинтродуцирован.

Самцу гепарда, по имени Удай стало плохо в вольере в национальном парке Куно, ему начали колоть транквилизаторы для лечения, но позже в тот же день он умер. Об этом сообщил в воскресенье представитель лесной охраны Джей С. Чаухан.

По состоянию на сейчас проводятся анализы, чтобы определить причину смерти гепарда.

В марте от болезни почек умер намибийский гепард, по имени Саша. Власти заявили, что не были проинформированы о болезни до того, как намибийскую группу леопардов привезли в Индию.

Дополнение

Реинтродукция гепардов является важным проектом для премьер-министра Индии Нарендры Моди. Цель програми - привезти в страну около 100 гепардов в течение следующего десятилетия.

Считается, что последний азиатский гепард, который жил на субконтиненте, был подстрелен в 1947 году индийским принцем, а в 1952 году вид был официально объявлен вымершим в регионе.

Реинтродукция гепарда в Индии - это первое межконтинентальное переселение самого быстрого наземного животного на планете.

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