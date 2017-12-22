Друга ракетка України оголосила розклад виступів на початок нового сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Друга ракетка України Леся Цуренко опублікувала свій турнірний розклад на початок тенісного сезону 2018 року, повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У січні Цуренко зіграє на турнірі WTA Premier у Брісбені, потім - на змаганнях категорії WTA International в Хобарті (з 8 по 15січня). Після чого в програмі виступів киянки - Відкритий чемпіонат Австралії (15 січня – 28 січня).
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У лютому Цуренко виступить на турнірах WTA Premier 5 в Досі, WTA Premier у Дубаї і WTA Interanational в Акапулько
Примітно, що в 2017 році Цуренко завоювала в Акапулько (Мексика) титул.
Нагадаємо, що Цуренко в міжсезонні попрацює у боксі задля покращення тенісних виступів.