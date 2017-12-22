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Вторая ракетка Украины объявила расписание выступлений на начало нового сезона

Киев • УНН

 • 15888 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Вторая ракетка Украины Леся Цуренко опубликовала своё турнирное расписание на начало теннисного сезона 2018 года, сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

Вторая ракетка Украины объявила расписание выступлений на начало нового сезона

В январе Цуренко сыграет на турнире WTA Premier в Брисбене, затем - на соревнованиях категории WTA International в Хобарте (с 8 по 15сичня). После чего в программе выступлений киевлянки - Открытый чемпионат Австралии (15 января - 28 января).

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В феврале Цуренко выступит на турнирах WTA Premier 5 в Дохе, WTA Premier в Дубае и WTA Interanational в Акапулько
Примечательно, что в 2017 году Цуренко завоевала в Акапулько (Мексика) титул.

Напомним, что Цуренко в межсезонье поработает в боксе для улучшения теннисных выступлений.

Украинские Национальные Новости

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