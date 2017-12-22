Вторая ракетка Украины объявила расписание выступлений на начало нового сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Вторая ракетка Украины Леся Цуренко опубликовала своё турнирное расписание на начало теннисного сезона 2018 года, сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В январе Цуренко сыграет на турнире WTA Premier в Брисбене, затем - на соревнованиях категории WTA International в Хобарте (с 8 по 15сичня). После чего в программе выступлений киевлянки - Открытый чемпионат Австралии (15 января - 28 января).
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В феврале Цуренко выступит на турнирах WTA Premier 5 в Дохе, WTA Premier в Дубае и WTA Interanational в Акапулько
Примечательно, что в 2017 году Цуренко завоевала в Акапулько (Мексика) титул.
Напомним, что Цуренко в межсезонье поработает в боксе для улучшения теннисных выступлений.