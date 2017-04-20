Друга ракетка світу С.Вільямс вагітна і перериває виступи

Зазначимо, що перед цим 35-річна тенісистка опублікувала у соцмережі Snapchat свою фотографію в купальнику з підписом “20 тижнів”. Пізніше знімок був видалений.

Таким чином, С.Вільямс, вочевидь, вже була вагітна, коли в січні виграла Australian Open.

За словами її представників, вона має намір повернутися у великий спорт уже в 2018 році. Американка пропустить решту сезону, в тому числі три турніри “Великого шолома” — Відкритий чемпіонат Франції, Вімблдон і Відкритий чемпіонат США.

С.Вільямс, яка знову стане першою ракеткою світу з наступного тижня, за правилами Всесвітньої тенісної асоціації (WTA) зможе зберегти свій рейтинг, якщо зіграє свій перший турнір протягом 12 місяців після народження дитини.