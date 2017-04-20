Вторая ракетка мира С.Уильямс беременна и прерывает выступления

Отметим, что перед этим 35-летняя теннисистка опубликовала в соцсети Snapchat свою фотографию в купальнике с подписью “20 недель”. Позже снимок был удален.

Таким образом, С.Вильямс, очевидно, уже была беременна, когда в январе выиграла Australian Open.

По словам ее представителей, она намерена вернуться в большой спорт уже в 2018 году. Американка пропустит остаток сезона, в том числе три турнира “Большого шлема” — Открытый чемпионат Франции, Уимблдон и Открытый чемпионат США.

С.Вильямс, которая снова станет первой ракеткой мира со следующей недели, по правилам Всемирной теннисной ассоциации (WTA) сможет сохранить свой рейтинг, если сыграет свой первый турнир в течение 12 месяцев после рождения ребенка.