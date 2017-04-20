Вторая ракетка мира С.Уильямс беременна и прерывает выступления

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 19834 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 80014 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 140859 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111072 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112946 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110173 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102480 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106451 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103120 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Вторая ракетка мира С.Уильямс беременна и прерывает выступления

Вторая ракетка мира С.Уильямс беременна и прерывает выступления

Киев  •  УНН

 • 18105 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Вторая ракетка мира Серена Уильямс беременна и должна родить осенью, подтвердили представители спортсменки, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Отметим, что перед этим 35-летняя теннисистка опубликовала в соцсети Snapchat свою фотографию в купальнике с подписью “20 недель”. Позже снимок был удален.

Таким образом, С.Вильямс, очевидно, уже была беременна, когда в январе выиграла Australian Open.

По словам ее представителей, она намерена вернуться в большой спорт уже в 2018 году. Американка пропустит остаток сезона, в том числе три турнира “Большого шлема” — Открытый чемпионат Франции, Уимблдон и Открытый чемпионат США.

С.Вильямс, которая снова станет первой ракеткой мира со следующей недели, по правилам Всемирной теннисной ассоциации (WTA) сможет сохранить свой рейтинг, если сыграет свой первый турнир в течение 12 месяцев после рождения ребенка.

 

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