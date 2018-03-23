Друга доба поспіль на Донбасі пройшла без обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Протягом минулої доби на тимчасово окупованій території Донбасі другий день поспіль не було зафіксовано жодного порушення режиму тиші. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“У районі проведення операції стримування і відсічі російської збройної агресії протягом минулої доби, 22 березня, другий день поспіль зафіксовано повне дотримання режиму припинення вогню з початку всеохоплюючого перемир’я, встановленого опівночі 5 березня”, — сказав він.
Відсутність провокаційних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ по українських оборонних позиціях жодним чином не знижує пильність українських захисників та готовність військових до оборони країни, наголосив речник.
Нагадаємо, на початку весни Збройні сили України заявили про готовність встановлення та дотримання режиму припинення вогню з 00:00 годин 5 березня.