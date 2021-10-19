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ДП "Артемсіль" заперечило причетність до контрабанди сигарет

ДП "Артемсіль" заперечило причетність до контрабанди сигарет

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. ДП “Артемсіль”, одне з найбільших підприємств з видобутку та реалізації солі на території Центральної та Східної Європи, у зв’язку з повідомленнями, які з’явилися в ЗМІ про контрабанду сигарет в упаковці продукції заводу, заявляє про неможливість подібних зловживань. Про це йдеться в офіційному повідомленні підприємства.

“У зв’язку з повідомленнями, які з’явилися у ЗМІ щодо контрабанди цигарок в упаковці продукції ДП „АРТЕМСІЛЬ“, підприємство звернулося до відповідних правоохоронних органів з проханням провести розслідування у даній справі. Зі свого боку зазначаємо про фактори, які свідчать про неможливість зловживань саме на підприємстві:

  • по-перше, для контрагентів Угорщини сіль відвантажується виключно на умовах DAF кордон України та Угорщини (залізнична станція Батево) згідно з INCOTERMS 2000. Транспортування продукції по річці Дунай, як йдеться у повідомленнях ЗМІ, є економічно та логістичне невигідним.
  • по-друге, якщо постачання здійснюється на умовах CPT український морський порт (Одеса/Чорноморськ), або порт CPT порт Ізмаїл (для споживачів Румунії) згідно INCOTERMS 2000 Продавець (ДП „АРТЕМСІЛЬ“) не несе відповідальності за Товар, який перевантажується у порту для транспортування зарубіжним контрагентам.
  • по-третє, сіль фасована у картону пачку масою 1 кг не відвантажується споживачам Угорщини. На даний момент сіль у такому фасуванні відвантажується лише споживачам Німеччини та виключно у автотранспорті на умовах FCA завод згідно INCOTERMS 2000. Перші повідомлення про контрабанду цигарок деякими ЗМІ були висвітлені з фотографіями пачки масою 1 кг.
  • по-четверте, технологічний процес, який застосовується на підприємстві виключає можливість завантаження будь-якої іншої продукції, окрім солі, в тому числі виключається можливість пакування солі у мішках з подальшим завантаженням у біг-бег (МКР-1,0С).

Уся ця інформація передана правоохоронним органам. Також ДП „АРТЕМСІЛЬ“, усіляко сприятиме проведенню слідчих дій”, — зазначили у ДП.

Довідка: Державним підприємством “АРТЕМСІЛЬ” за 9 місяців 2021 року експортовано 525,3 тис. тонн солі — від загального обсягу реалізації. Це на 300 тис. тонн більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Постійними споживачами ДП “АРТЕМСІЛЬ” залишаються Угорщина, Польща, Словаччина, Румунія та інші країни. Окрім того, збільшено обсяги відвантаження і на внутрішній ринок.

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