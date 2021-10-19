ГП "Артемсоль" опровергло причастность к контрабанде сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. ГП “Артемсоль”, одно из крупнейших предприятий по добыче и реализации соли на территории Центральной и Восточной Европы, в связи с сообщениями, которые появились в СМИ о контрабанде сигарет в упаковке продукции завода, заявляет о невозможности подобных злоупотреблений. Об этом говорится в официальном сообщении предприятия.
“В связи с сообщениями, которые появились в СМИ о контрабанде сигарет в упаковке продукции ГП „Артемсоль“, предприятие обратилось в соответствующие правоохранительные органы с просьбой провести расследование по данному делу. Со своей стороны отмечаем о факторах, свидетельствующих о невозможности злоупотреблений именно на предприятии:
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- во-первых, для контрагентов Венгрии соль отгружается исключительно на условиях DAF граница Украины и Венгрии (железнодорожная станция Батево) по INCOTERMS 2000. Транспортировка продукции по реке Дунай, как говорится в сообщениях СМИ, является экономически и логистически невыгодным.
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- во-вторых, если поставка осуществляется на условиях CPT украинский морской порт (Одесса / Черноморск), или порт CPT порт Измаил (для потребителей Румынии) согласно INCOTERMS 2000 Продавец (ГП „АРТЕМСОЛЬ“) не несет ответственности за Товар, который перегружается в порту для транспортировки зарубежным контрагентам.
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- в-третьих, соль фасованная в картонную пачку массой 1 кг не отгружается потребителям Венгрии. На данный момент соль в такой расфасовке отгружается только потребителям Германии и исключительно автотранспортом на условиях FCA завод по INCOTERMS 2000. Первые сообщения о контрабанде сигарет некоторыми СМИ были освещены с фотографиями пачки массой 1 кг.
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- в-четвертых, технологический процесс, который применяется на предприятии, исключает возможность загрузки любой другой продукции, кроме соли, в том числе исключается возможность упаковки соли в мешках с последующей загрузкой в биг-бег (МКР-1,0С).
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Вся эта информация передана правоохранительным органам. Также ГП „АРТЕМСОЛЬ“ всячески будет способствовать проведению следственных действий”, — отметили в ГП.
Справка: Государственным предприятием за 9 месяцев 2021 экспортировано 525,3 тыс. тонн соли ¬ от общего объема реализации. Это на 300 тыс. тонн больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Постоянными потребителями ГП “АРТЕМСОЛЬ” остаются Венгрия, Польша, Словакия, Румыния и другие страны. Кроме того, увеличены объемы отгрузки и на внутренний рынок.