ГП "Артемсоль" опровергло причастность к контрабанде сигарет

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 106579 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 115778 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 103683 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 103147 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 130973 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 120163 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 158329 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143053 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179482 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172915 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC

Туск призвал европейских лидеров усилить восточный фланг НАТО - BBC

2 марта, 12:11 • 103078 просмотра
Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

Пропаганда рф активизировалась в Х и TikTok: что и как они продвигают сейчас

2 марта, 13:14 • 42110 просмотра
Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:11 • 54548 просмотра
Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

2 марта, 15:10 • 67082 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

18:30 • 34698 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

18:15 • 115787 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 130978 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 300430 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 267321 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 252203 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

18:35 • 106581 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 118836 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 158332 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 116811 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 116440 просмотра
Актуальное
ГП "Артемсоль" опровергло причастность к контрабанде сигарет

ГП "Артемсоль" опровергло причастность к контрабанде сигарет

Киев  •  УНН

 • 14090 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. ГП “Артемсоль”, одно из крупнейших предприятий по добыче и реализации соли на территории Центральной и Восточной Европы, в связи с сообщениями, которые появились в СМИ о контрабанде сигарет в упаковке продукции завода, заявляет о невозможности подобных злоупотреблений. Об этом говорится в официальном сообщении предприятия.

“В связи с сообщениями, которые появились в СМИ о контрабанде сигарет в упаковке продукции ГП „Артемсоль“, предприятие обратилось в соответствующие правоохранительные органы с просьбой провести расследование по данному делу. Со своей стороны отмечаем о факторах, свидетельствующих о невозможности злоупотреблений именно на предприятии:

  • во-первых, для контрагентов Венгрии соль отгружается исключительно на условиях DAF граница Украины и Венгрии (железнодорожная станция Батево) по INCOTERMS 2000. Транспортировка продукции по реке Дунай, как говорится в сообщениях СМИ, является экономически и логистически невыгодным.
  • во-вторых, если поставка осуществляется на условиях CPT украинский морской порт (Одесса / Черноморск), или порт CPT порт Измаил (для потребителей Румынии) согласно INCOTERMS 2000 Продавец (ГП „АРТЕМСОЛЬ“) не несет ответственности за Товар, который перегружается в порту для транспортировки зарубежным контрагентам.
  • в-третьих, соль фасованная в картонную пачку массой 1 кг не отгружается потребителям Венгрии. На данный момент соль в такой расфасовке отгружается только потребителям Германии и исключительно автотранспортом на условиях FCA завод по INCOTERMS 2000. Первые сообщения о контрабанде сигарет некоторыми СМИ были освещены с фотографиями пачки массой 1 кг.
  • в-четвертых, технологический процесс, который применяется на предприятии, исключает возможность загрузки любой другой продукции, кроме соли, в том числе исключается возможность упаковки соли в мешках с последующей загрузкой в биг-бег (МКР-1,0С).

Вся эта информация передана правоохранительным органам. Также ГП „АРТЕМСОЛЬ“ всячески будет способствовать проведению следственных действий”, — отметили в ГП.

Справка: Государственным предприятием за 9 месяцев 2021 экспортировано 525,3 тыс. тонн соли ¬ от общего объема реализации. Это на 300 тыс. тонн больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Постоянными потребителями ГП “АРТЕМСОЛЬ” остаются Венгрия, Польша, Словакия, Румыния и другие страны. Кроме того, увеличены объемы отгрузки и на внутренний рынок.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы