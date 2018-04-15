Довідка ДСНС за добу: 1 708 викликів, врятовано життя 17 осіб

“Підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом доби для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснено 1 тис. 708 виїздів. У результаті вжитих заходів врятовано 17 осіб, 163 будівлі та 4 од. автотракторної техніки”, — вказано у повідомленні рятувальників.

Як повідомляв УНН, за минулу добу рятувальники здійснили 2 169 виїздів на виклики для ліквідації небезпечних ситуацій.