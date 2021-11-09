Довибори в Раду: ЦВК встановила результати на Черкащині та Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Центральна виборча комісія встановила результати проміжних виборів до Верховної Ради в одномандатних виборчих округах на Черкащині та Херсонщині 31 жовтня та оголосила обраними нардепами “Слуг народу” Віталія Войцехівського та Сергія Козиря, пише УНН.
Повідомляється, що відповідно до статті 99 Закону України “Про вибори народних депутатів України” на підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в одномандатних виборчих округах № 184 та № 197 ЦВК встановила результати проміжних виборів народних депутатів України 31 жовтня 2021 року в цих округах.
Цитата
“В ОВО № 184 народним депутатом України обрано Сергія Козиря, за якого проголосувало 21 365 виборців (62,6 % від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні). Своєю чергою в ОВО № 197 народним депутатом України обрано Віталія Войцехівського, за якого проголосувало 15 429 виборців (46,1 % від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні)”, — йдеться в повідомленні.
Відповідні протоколи ЦВК підписали всі присутні на засіданні члени Комісії.
Доповнення
Позачергові вибори в 184-у та 197-му округах проходили через дострокове припинення повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка. Колихаєв склав із себе повноваження нардепа через обрання міським головою Херсона, а Олександр Скічко — через призначення головою Черкаської обласної державної адміністрації.