Довибори в Раду: ЦВК встановила результати на Черкащині та Херсонщині

Повідомляється, що відповідно до статті 99 Закону України “Про вибори народних депутатів України” на підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в одномандатних виборчих округах № 184 та № 197 ЦВК встановила результати проміжних виборів народних депутатів України 31 жовтня 2021 року в цих округах.

Цитата

“В ОВО № 184 народним депутатом України обрано Сергія Козиря, за якого проголосувало 21 365 виборців (62,6 % від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні). Своєю чергою в ОВО № 197 народним депутатом України обрано Віталія Войцехівського, за якого проголосувало 15 429 виборців (46,1 % від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні)”, — йдеться в повідомленні.

Відповідні протоколи ЦВК підписали всі присутні на засіданні члени Комісії.

Доповнення

Позачергові вибори в 184-у та 197-му округах проходили через дострокове припинення повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка. Колихаєв склав із себе повноваження нардепа через обрання міським головою Херсона, а Олександр Скічко — через призначення головою Черкаської обласної державної адміністрації.