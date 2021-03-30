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Довибори у ВР: ЦВК прийняла протокол з мокрою печаткою з округу № 50

Довибори у ВР: ЦВК прийняла протокол з мокрою печаткою з округу № 50

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Центральна виборча комісія прийняла протокол з мокрою печаткою окружної виборчої комісії ОВО № 50, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ЦВК.

Цитата

"30 березня Центральна виборча комісія в режимі засідання прийняла для подальшого опрацювання протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування з виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі № 50 на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Відомості зазначеного протоколу на засіданні Комісії оголосив голова окружної виборчої комісії ОВО № 50, відзвітувавши про роботу комісії з організації проміжних виборів народного депутата України в зазначеному окрузі.

У засіданні Комісії оголошено перерву.

Додамо

За даними ЦВК, в окрузі №50 опрацьовано 100% дільничних протоколів. За попередніми даними, перемогу на перегонах здобув Андрій Аксьонов від політичної партії "Порядок", який отримав 65,46% голосів.

Нагадаємо

28 березня обирали народних депутатів у Донецькій (округ № 50) та Івано-Франківскій (округ № 87) областях. За даними ЦВК, за інформацією від ОВК, явка на проміжних виборах на 20:00 становила:

20,99% в окрузі № 50 (Донецька область)
35,05% в окрузі № 87 (Івано-Франківська область)

Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в ОВО № 50 голосували 44,72%, а в ОВО № 87 — 43,96%.

Результати голосування мають встановити до 12 квітня 2021 року.

У день голосування на проміжних та повторних виборах поліцейські зареєстрували 39 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом. Слідчі розпочали два кримінальні провадження.

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