Довибори у Раду: ЦВК зареєструвала восьмого кандидата у нардепи на окрузі померлого Полякова
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Центральна виборча комісія зареєструвала Євгенія Мікояна кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 206, передає УНН із посиланням на ЦВК.
Цитата
"Центральна виборча комісія зареєструвала Євгенія Мікояна кандидатом у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область) на проміжних виборах народного депутата України 27 березня 2022 року від Політичної партії “Громадянський рух “Свідомі”, - йдеться у повідомленні.
Додамо
Раніше Комісія вже зареєструвала сімох кандидатів у народні депутати України в ОВО № 206 на вказаних виборах – Олександра Ломака, Олександра Гашпар, Володимира Атрощенка, Максима Балана, Катерину Данькову, Олега Робейка та Олену Серебреннікову.
Окрім того, зареєстровано довірених осіб кандидатів у народні депутати України Катерини Данькової та Олега Робейка, зареєстрованих в ОВО № 206 на вказаних виборах.
Контекст
Центральна виборча комісія у зв’язку зі смертю Антона Полякова призначила проміжні вибори народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область) на 27 березня 2022 року.
Смерть Антона Полякова
Народний депутат Антон Поляков знайдений мертвим у ніч на 8 жовтня. Поліція відкрила провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство з приміткою “природна смерть”.
За інформацією правоохоронців, чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі “швидкої”, але констатували смерть. За словами водія таксі, пасажир сів в його машину біля зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі Києва, після чого останньому стало зле та в нього почалася нудота.
За результатами розтину, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
Згодом, стало відомо, що окрім метадону та алкоголю, в організмі народного депутата Антона Полякова знайшли димедрол, який підсилює дію наркотиків.