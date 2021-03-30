Довибори у Раду: на Франківщині досі рахують голоси

Деталі

На довиборах у Раду в окрузі № 87 в Івано-Франківській області станом на вечір лідирує Василь Вірастюк від партії “Слуга народу” з 31,30% голосів виборців, на другому — Руслан Кошулинський від партії “Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, який набрав 28,88%. На третьому місці бізнесмен Олександр Шевченко з 28,73% голосів.

У ЦВК зазначають, що явка на виборах в окрузі склала 35,05%.

Доповнення

28 березня обирали народних депутатів у Донецькій (округ № 50) та Івано-Франківскій (округ № 87) областях. За даними ЦВК, за інформацією від ОВК, явка на проміжних виборах на 20:00 становила:



20,99% в окрузі № 50 (Донецька область)



35,05% в окрузі № 87 (Івано-Франківська область)



Для порівняння: на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року в ОВО № 50 голосували 44,72%, а в ОВО № 87 — 43,96%.

Результати голосування мають встановити до 12 квітня 2021 року.

У день голосування на проміжних та повторних виборах поліцейські зареєстрували 39 повідомлень, пов’язаних із виборчим процесом. Слідчі розпочали два кримінальні провадження.