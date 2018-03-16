Дослідження: в Україні курить кожна 5 особа у віці від 12 років
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. В Україні кожна 5 особа у віці від 12 років і більше курить. Про це йдеться у дослідження Державної служби статистики "Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги у 2017 році", передає УНН.
"За даними опитування шкідливу звичку курити має кожна п’ята особа у віці 12 років і старшому, з яких 38% курять понад 20 років", - йдеться у дослідженні.
Так, серед дорослих чоловіків курить 43% осіб у віці 18–59 років та 23% осіб непрацездатного віку. Повідомили, що курять, 7% жінок у віці 18–58 років, а серед підлітків у віці 16–17 років курять 6% хлопців та 2% дівчат. Серед осіб, які курять, 35% у середньому викурюють за добу від 6 до 10 сигарет, 32% – від 16 до 20 сигарет.
Нагадаємо, 10 березня на Волині у вагонах з рудою виявлено 17 тис. пачок сигарет, які намагалися контрабандою вивезти до Польщі.