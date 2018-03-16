Исследование: в Украине курит каждый 5 человек в возрасте от 12 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Украине каждый 5 человек в возрасте от 12 лет и старше курит. Об этом говорится в исследование Государственной службы статистики "Самооценка населением состояния здоровья и уровня доступности отдельных видов медицинской помощи в 2017 году", передает УНН.
"По данным опроса вредную привычку курить имеет каждый пятый человек в возрасте 12 лет и старше, из которых 38% курят более 20 лет", - говорится в исследовании.
Так, среди взрослых мужчин курит 43% лиц в возрасте 18-59 лет и 23% лиц нетрудоспособного возраста. Сообщили, что курят, 7% женщин в возрасте 18-58 лет, а среди подростков в возрасте 16-17 лет курят 6% юношей и 2% девушек. Среди лиц, которые курят, 35% в среднем выкуривают за сутки от 6 до 10 сигарет, 32% - от 16 до 20 сигарет.
Напомним, 10 марта на Волыни в вагонах с рудой выявлено 17 тыс. пачек сигарет, которые пытались контрабандой вывезти в Польшу.