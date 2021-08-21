Дослідження: проведення фіналу Євро-2020 у Лондоні спровокувало тисячі випадків інфікування COVID-19

Деталі

Відповідно до аналізу, на матчі збірних Італії та Англії були присутні близько 2300 хворих коронавірусом людей, які з великою часткою ймовірності заражали оточуючих.

“Загальна кількість пацієнтів, які звернулися за допомогою в той період, включаючи півфінал (7 липня) і фінал (11 липня), були високими — +2092 і 3404 відповідно. Кількість хворих, які були присутні на фіналі і були потенційно заразними, скалала 2295”, — йдеться в дослідженні.

Зазначається, що Євро-2020 і вихід Англії у фінал змагань створили значний ризик для здоров’я населення Великої Британії, навіть коли національна збірна грала за кордоном.

За інформацією The Guardian, в цілому з матчами в рамках турніру були пов’язані більше 9 тисяч випадків зараження коронавірусом.

“3036 осіб повідомили про симптоми протягом двох днів після гри, що вказує на те, що вони, ймовірно, були заразними під час матчів”, — наводиться статистика на сайті видання.

Контекст

У фіналі Євро-2020 збірна Італії перемогла англійців в серії пенальті з рахунком 3:2. Рахунок основного матчу завершився внічию — 1:1, в додатковий час голів забито не було.

Рішення про кількість глядачів, які будуть допущені на фінал, змінювалися декілька разів. В результаті уряд Великої Британії дозволив допустити понад 60 тисяч глядачів. Матч Італія — Англія відвідали 67 173 особи.

До початку зустрічі декілька десятків фанатів, у яких не було квитків, спробували прорватися на стадіон і знесли ряд загороджень. Для вирішення ситуації була залучена кінна поліція, заходи безпеки на “Вемблі” були посилені.

На початку липня у ВООЗ назвали фінал Євро-2020 “рецептом катастрофи”.

Тоді ж директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ханс Клюге висловив стурбованість у зв’язку з проведенням півфіналів і фіналу чемпіонату Європи з футболу у Великій Британії і закликав оцінити ризики.

Також вчені досліджували вплив успіху Англії на Євро-2020 на темпи інфікування COVID-19 у Великій Британії.