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Дослідження: близько 30% українців нічого не знають про "опитування Зеленського"

Дослідження: близько 30% українців нічого не знають про "опитування Зеленського"

Київ • УНН

 • 9463 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Про опитування, яке анонсував Президент України Володимир Зеленський на 25 жовтня, нічого не знає 29% українців. Про це повідомляє УНН із посиланням на результати соціологічного дослідження Соціологічної групи “Рейтинг”.

“70% респондентів знають, що президент Зеленський оголосив проведення всенародного опитування у день виборів 25 жовтня (35% заявили, що добре знають про це, 35% — щось чули). 29% нічого про це не знають. Відносно вищий рівень обізнаності про президентську ініціативу фіксується серед мешканців обласних центрів та Києва, старшого населення, виборців партії “Сила і честь”, “Європейської солідарності”, партії Шарія та “Свободи”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що серед 43% опитаних позитивно ставляться до ідеї Президента провести всенародне опитування у день виборів.

“30% — нейтрально і 25% — негативно. Відносно гірше ставляться до цієї ідеї мешканці Києва та Галичини, старші опитані, виборці партії “Європейська солідарність”. Позитивно цю ініціативу сприймають молодші опитані та симпатики партії “Слуга народу”, — додається у повідомленні.

Окрім того, 63% респондентів вважають ініціативу Президента законною.

“23% — протилежної думки. Лише прихильники "Європейської солідарності“ у своїй більшості вважають опитування президента незаконним. Виборці інших партій у своїй відносній більшості вважають опитування законним”, — підсумовується у повідомленні.

Довідково: в опитуванні взяли участь населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 4000 респондентів. Метод опитування: CATI. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,5%. Терміни проведення: 20-21 жовтня 2020 р.

Як раніше повідомлялося в УНН, за результатами іншого дослідження, в опитуванні, яке анонсував Президент України Володимир Зеленський на 25 жовтня, планують взяти участь 55% українців. 

Нагадаємо, минулого тижня Президент України Володимир Зеленський оприлюднив запитання анонсованого ним опитування на 25 жовтня. 

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