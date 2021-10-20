Досить жувати жир: у Британії підняли питання обмеження споживання червоного м'яса на законодавчому рівні

Деталі

Він констатував, що за останні 10 років споживання м'яса у Великій Британії знизилося на 17%.

"Навіть принц Чарльз закликав людей припинити їсти м'ясо і молочні продукти в певні дні тижня", - пише вчений.

Але, не дивлячись на це, британці продовжують вживати багато червоного м'яса.

"Хоча існує стійкий науковий консенсус щодо того, що високе споживання м'яса надзвичайно шкідливе для нас і навколишнього середовища", - говорить Спрінгманн.

Фахівець нагадав, що у Великій Британії десятки тисяч смертей від серцево-судинних захворювань і раку, які можна було попередити, були пов'язані зі споживанням червоного і переробленого м'яса.

"Тим не менш, незважаючи на цю надзвичайну ситуацію в галузі громадського здоров'я та навколишнього середовища, політики, схоже, не бажають робити значущих кроків, які допомогли б створити більш здорову і стійку продовольчу систему", - пише вчений.

Посилаючись на дані служби громадської охорони здоров'я Англії, Спрінгманн нагадав, що в день можна їсти максимум 51 г червоного або переробленого м'яса. Це - дуже багато, переконаний фахівець.

"Всебічний огляд наукової літератури по здоровому харчуванню пропонує обмежити споживання червоного і обробленого м'яса до менше однієї порції в тиждень (14 г на день), що в п'ять разів нижче поточної рекомендації", - пише вчений, рекомендуючи місцевим політикам переглянути нацпрограмму дієтичних рекомендацій.

"Оновлення національні програми, з урахуванням останніх наукових даних, стане важливим першим кроком до скорочення 30 тис. щорічних смертей, пов'язаних зі споживанням червоного і переробленого м'яса у Великій Британії", - резюмував він.

До речі

МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м'яса до 500 грам на тиждень.

Всесвітня організація охорони здоров'я, тим часом, повідомляє про дані, які встановлюють зв'язок між споживанням червоного м'яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров'я рекомендують обмежити вживання в їжу м'ясної продукції і червоного м'яса, оскільки з ними пов'язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Червоне м'ясо - всі види м'яса (м'язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.