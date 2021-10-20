Досить жувати жир: у Британії підняли питання обмеження споживання червоного м'яса на законодавчому рівні

$41.280.10
45.030.03
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 15159 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 75559 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 124446 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 109078 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 117326 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 86860 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 75191 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 165286 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87267 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 262554 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4.7м/с
90%
Популярнi новини

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 41377 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 38016 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 36451 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 43427 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 24875 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 130429 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 165286 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 262554 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 432832 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 420876 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 27505 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 33270 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 33909 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 35153 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 84902 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Досить жувати жир: у Британії підняли питання обмеження споживання червоного м'яса на законодавчому рівні

Київ • УНН

 • 19051 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Вчений з Оксфордського університету Великої Британії Марко Спрінгманн закликав місцевих політиків обмежити споживання червоного м'яса на законодавчому рівні, передає УНН з посиланням на The Guardian.

Досить жувати жир: у Британії підняли питання обмеження споживання червоного м'яса на законодавчому рівні

Деталі

Він констатував, що за останні 10 років споживання м'яса у Великій Британії знизилося на 17%.

"Навіть принц Чарльз закликав людей припинити їсти м'ясо і молочні продукти в певні дні тижня", - пише вчений.

Але, не дивлячись на це, британці продовжують вживати багато червоного м'яса.

"Хоча існує стійкий науковий консенсус щодо того, що високе споживання м'яса надзвичайно шкідливе для нас і навколишнього середовища", - говорить Спрінгманн.

Фахівець нагадав, що у Великій Британії десятки тисяч смертей від серцево-судинних захворювань і раку, які можна було попередити, були пов'язані зі споживанням червоного і переробленого м'яса.

"Тим не менш, незважаючи на цю надзвичайну ситуацію в галузі громадського здоров'я та навколишнього середовища, політики, схоже, не бажають робити значущих кроків, які допомогли б створити більш здорову і стійку продовольчу систему", - пише вчений.

Посилаючись на дані служби громадської охорони здоров'я Англії, Спрінгманн нагадав, що в день можна їсти максимум 51 г червоного або переробленого м'яса. Це - дуже багато, переконаний фахівець.

"Всебічний огляд наукової літератури по здоровому харчуванню пропонує обмежити споживання червоного і обробленого м'яса до менше однієї порції в тиждень (14 г на день), що в п'ять разів нижче поточної рекомендації", - пише вчений, рекомендуючи місцевим політикам переглянути нацпрограмму дієтичних рекомендацій.

"Оновлення національні програми, з урахуванням останніх наукових даних, стане важливим першим кроком до скорочення 30 тис. щорічних смертей, пов'язаних зі споживанням червоного і переробленого м'яса у Великій Британії", - резюмував він.

До речі

МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м'яса до 500 грам на тиждень.

Всесвітня організація охорони здоров'я, тим часом, повідомляє про дані, які встановлюють зв'язок між споживанням червоного м'яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров'я рекомендують обмежити вживання в їжу м'ясної продукції і червоного м'яса, оскільки з ними пов'язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Червоне м'ясо - всі види м'яса (м'язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'яНовини Світу
Brent
$65.17
Bitcoin
$82,148.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,138.75
Ethereum
$1,616.31